Глава СК сообщил о росте количества преступлений, совершенных мигрантами

Количество преступлений, совершенных мигрантами в текущем году в России, увеличилось на 15%. Об этом во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, передает ТАСС.

«По итогам января — марта 2025 года отмечается рост на 15% числа преступлений, совершенных иностранными гражданами», — заявил он.

Бастрыкин добавил, что в прошлом году наблюдалась тенденция к сокращению преступности среди мигрантов. Глава СК уточнил, что основной рост преступности был зафиксирован среди незаконных мигрантов. Кроме того, он подчеркнул, что среди тяжких и особо тяжких дел более половины приходятся на незаконный оборот наркотических веществ.

До этого депутат Госдумы и глава СРЗП Сергей Миронов предложил ввести в России рейтинг мигрантов по аналогии с китайским социальным рейтингом. По его словам, каждого мигранта «нужно оценивать». В пример он привел опыт Китая, где социальные рейтинги, по его словам, «очень грамотные, очень толковые».

Ранее Медведев призвал лишать гражданства, если оно получено с нарушением закона.