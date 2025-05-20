«Начинала терять сознание»: в Егорьевске рассказали о массовом отравлении шаурмой

Жительница Егорьевска Юлия рассказала «Газете.Ru», что из-за отравления шаурмой из заведения «Вкус Востока» она полсуток страдала от рвоты, а потом начала терять сознание из-за обезвоживания. Кроме нее пострадали еще как минимум 16 человек.

«Заказала шаурму у них в воскресенье примерно в обед, и буквально через три часа стало плохо. Думала, что просто укачало в машине, но потом начались приступы тошноты, и уже было понятно, что дело в шаурме. С 15:30 полоскало до 4 утра, уже доходило до крови, а скорую вызвать сил не было. В 17:20 сделали укол, но даже он не помогал. Наутро молодой человек полетел в город за лекарствами. Доходило до того, что уже начинала терять сознание и не слышала, о чем со мной говорят, а пить воду сил не было», — сказала она.

Девушка отметила, что у нее не было даже сил встать с кровати и съездить в больницу. По словам Юлии, она не в первый раз покупала шаурму в этом заведении — вкусовых изменений в ней не было.

«В больницу не ездила, так как живу в 30 минутах езды от нее и сил не было даже с кровати встать. Шаурму брали у них не первый раз и даже не подозревали, что так все обернется. Она была нормальной, никакого изменения во вкусе не было. До конца еще не оклемалась, но уже получше», — добавила она.

20 мая прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела после того, как в подмосковном Егорьевске 17 человек отравились шаурмой в заведении «Вкус Востока». Среди пострадавших — семеро несовершеннолетних. Всем обратившимся в больницу оказали медицинскую помощь, их состояние врачи оценили как стабильное, угрозы для жизни нет.

После этого специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование, в рамках которого были взяты пробы продуктов — их отправят на анализ в лабораторию.

Ранее в Приморье возбудили уголовное дело после массового отравления водой.