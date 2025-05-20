Роспотребнадзор начал расследование из-за массового отравления в Подмосковье

Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование по факту 17 случаев отравления в Подмосковье. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления ведомства.

«Специалистами Управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начато эпидемиологическое расследование по факту регистрации 17 случаев острой кишечной инфекции (ОКИ)», — сказано в сообщении.

Как указали в ведомстве, все пострадавшие, предварительно, ели шаурму в торговой палатке «Вкус Востока» (ИП Тимохина Н.Ю.), которая находится по адресу: г. Егорьевск, Проспект Ленина, 20. В инфекционное отделение поступили шесть человек.

В рамках эпидемиологического расследования в торговой палатке «Вкус Востока» были взяты пробы продуктов. Их отправят на анализ в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области». О результатах исследования будет сообщено позже.

До этого в прокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела по факту инцидента.

Ранее в Приморье возбудили уголовное дело после массового отравления водой.