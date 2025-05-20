В Подмосковье возбудили дело после массового отравления шаурмой

Прокуратура возбудила дело после отравления 17 человек шаурмой в Егорьевске

Уголовное дело возбудили после того, как в подмосковном Егорьевске 17 человек отравились шаурмой в заведении «Вкус Востока». Об этом сообщили в прокуратуре.

Как сообщили в городском ведомстве, все пострадавшие накануне вечером ели шаурму в одном из заведений быстрого питания на проспекте Ленина.

Среди отравившихся — семеро несовершеннолетних. Всем обратившимся своевременно оказали медицинскую помощь, их состояние врачи оценили как стабильное, угрозы для жизни нет.

Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента и причины массового отравления. Также ведомство контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил при производстве или продаже продукции (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

До этого в Альметьевске республики Татарстан 13 человек почувствовали симптомы отравления после того, как поели в суши-баре «Роллар». Уточняется, что при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В начале мая сообщалось, что в поселке Высокогорный Хабаровского края 31 человек отравился питьевой водой из-под крана. 11 человек в настоящее время находятся в больнице, говорится в публикации. Среди пострадавших есть дети.

Ранее в Приморье возбудили уголовное дело после массового отравления водой.