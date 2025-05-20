Названа дата заседания по делу об отравлении журналистки Паперной

Суд по делу об отравлении российской журналистки Инессы Паперной в гостинице в Ташкенте начнется 26 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

По данным агентства, в Яккасарайском районном суде был определен график рассмотрения этого дела.

«Первое заседание суда назначено на 26 мая на 14.00 (12.00 мск)», — говорится в сообщении.

Трагедия произошла в конце октября 2024 года в гостинице «Караман палас» в Мирабадском районе Ташкента. В результате отравления угарным газом не удалось спасти Паперную, ее спутника и еще одного мужчину, проживавшего в соседнем номере. Эксперты установили, что в крови троих было токсичное соединение угарного газа с гемоглобином.

Следствие завершилось в апреле, дело передали в суд. Обвинения предъявили четырем фигурантам — владельцу гостиницы, двум сантехникам и продавцам неисправного отопительного котла. Экспертиза показала, что именно котел был устаревшим и установлен с нарушениями: из него вынули важные детали, что привело к опасной утечке газа.

Ранее в Бурятии семья с ребенком отравилась угарным газом из-за искусственной елки.