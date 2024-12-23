В Бурятии семья с ребенком отравилась угарным газом из-за искусственной елки

В Улан-Удэ семья из трех человек пострадала из-за загоревшейся в квартире елки. Об этом сообщает местное издание GAZETA-N1.RU.

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов республиканской столицы. Как уточнил председатель комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности города Валерий Вильдавский, семья успела нарядить елку из синтетических материалов, в том числе украсить ее гирляндами. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание — дерево располагалось рядом с искусственной системой отопления.

Угарным газом отравились двое взрослых и ребенок. Информация о состоянии пострадавших отсутствует.

До этого в Самарской области из-за утечки газа в частном доме в больницу забрали семью из трех человек, в том числе двухлетнего ребенка.

Ранее в Дагестане трое детей отравились газом из-за водонагревательной колонки.