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Предпринимателя из Севастополя арестовали по делу о хищении на поставках для МО

Бизнесмена из Севастополя обвинили в хищении 176 млн рублей на поставках для МО
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Алексей Никольский/РИА Новости

Бизнесмен из Севастополя стал фигурантом уголовного дела о хищении более 176 млн рублей на поставках древесины для российского министерства обороны. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

Из заявления следует, что уголовное дело по ч. 7 ст. 159 УК РФ было возбуждено в отношении индивидуального предпринимателя Виктора Бойчука. По информации ведомства, в 2023–2024 годах министерство обороны страны заключило с ним многомиллионные государственные контракты на поставку древесины.

«В указанный период предприниматель представлял фиктивные документы о качестве и стоимости поставляемой древесины, совершив хищение государственных денежных средств в сумме более 176 млн рублей», — подчеркивается в публикации.

Как рассказали в СК РФ, суд уже избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время Бойчук находится в следственном изоляторе, а сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование уголовного дела.

20 мая журналисты ТАСС сообщили, что в Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление министерства обороны РФ с требованием взыскать с ПАО «Судостроительный завод «Вымпел» порядка 2,7 млрд рублей. По какой причине ведомство решило обратиться в суд, пока неизвестно.

Ранее бывшего сотрудника Минобороны РФ осудили за взятку в размере 16 млн рублей.

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