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Мурашко оценил результаты ограничений на продажу алкоголя в регионах РФ

Мурашко: в регионах с ограничениями алкоголя сократилась смертность из-за него
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в регионах с ограничениями на продажу алкоголя снизилось число смертей, вызванных злоупотреблением спиртными напитками. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе своего выступления на форуме «Здоровье нации — основа процветания России» Мурашко отметил, что Минздрав реализует ряд мер для борьбы с таким фактором риска, как алкоголь. По его словам, ведомство разрабатывает как федеральные, так и региональные стратегии. Среди федеральных мер — контроль цен и ограничение продажи алкоголя в определенных местах, включая запрет на дистанционную торговлю. Региональные власти могут адаптировать эти меры в зависимости от местных условий.

«Здесь присутствует губернатор Вологодской области. Сегодня предложения, реализованные в субъекте, уже за столь короткий промежуток времени дали результат. Ограничения по времени продажи и внедрение запрета в определенные праздничные дни уже дали сегодня результаты. Число умерших от причин, обусловленных алкоголем, в 2025 году по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в марте 2025 года, снизилось на 41% по сравнению с мартом 2024 года, и в апреле 2025 года снизилось на 18% по сравнению с апрелем 2024 года», — сказал Мурашко.

Он подчеркнул, что эти меры не потребовали значительных вложений в систему здравоохранения. В качестве примера он привел Якутию, где в 204 селах запретили розничную продажу алкоголя. По словам министра, за период с 2005 по 2023 год смертность от алкогольных причин снизилась на 42%, а количество зарегистрированных преступлений — на 50%. Это, как отметил Мурашко, положительно сказывается на медицинской помощи. Кроме того, в 2023 году в трезвых селах уровень смертности от алкоголя и алкогольной кардиомиопатии оказался ниже, чем в других.

12 мая сообщалось, что правительство Ленобласти разработали законопроект, который предполагает сокращение часов продажи алкоголя.

Авторы документы предложили продавать спиртные напитки не с 9 утра, как сейчас, а с 11 утра. Если инициативу поддержат, она заработает с 1 сентября 2025 года.

Ранее в Госдуме сочли хорошей идею запрета продажи алкоголя во время последних звонков.

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