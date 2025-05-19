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В России может сократиться производство меда

«Ъ»: производство меда в России может сократиться из-за неурожая
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Freepik.com

В России может сократиться производство меда. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Союз пчеловодов.

Как отмечается в статье, на объем производства меда могут повлиять сокращение на 20–25% поголовья пчел после неудачной зимовки, уничтожение растений-медоносов из-за заморозков и снижение рентабельности бизнеса.

По словам президента МОО (Межрегиональной общественной организации) «Межрегиональный союз пчеловодов» Александра Кукса, в этом году пчелы преждевременно вышли из спячки из-за оттепели, а сменившее ее похолодание привело к тому, что они не выжили.

«Сокращение производства меда в России может стать устойчивым трендом», — отмечает издание и добавляет, что на этом фоне россияне стали потреблять больше меда.

Согласно подсчетам Ntech, в прошлом году продажи меда в натуральном выражении увеличились на 9% год к году, а в денежном — на 12%. При этом в Минсельхозе заявили, что не знают о сокращении поголовья пчел и не ожидают сокращения производства меда в 2025 году.

На прошлой неделе «Известия» писали, что в России от заморозков пострадало 12% посевов сахарной свеклы. Председатель правления Союза сахаропроизводителей РФ Андрей Бодин заявил, что аграриям придется их пересеять. Больше всего от заморозков пострадала сахарная свекла в Белгородской, Липецкой и Курской областях.

Ранее Лукашенко связал исчезновение картофеля из белорусских магазинов с Россией.

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