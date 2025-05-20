На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Опубликовано фото с места аварийной посадки самолета в Хабаровске

Прокуратура опубликовала фото с места аварийной посадки в аэропорту Хабаровска
close
Дальневосточная транспортная прокуратура

Опубликована фотография с места аварийной посадки пассажирского самолета в аэропорту Хабаровска. Ее разместил Telegram-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«Хабаровской транспортной прокуратурой контролировалась аварийная посадка воздушного судна», — написали в ведомстве.

Посадка самолета, на борту которого находились 345 пассажиров, прошла благополучно. Службы аэропорта отработали в штатном режиме, отметили в прокуратуре.

Никто не пострадал, повреждений судна не зафиксировано. Хабаровской транспортной прокуратурой контролируется ход проведения доследственной проверки, добавили в ведомстве.

Пассажирский самолет Airbus 330, выполняющий рейс Владивосток-Москва, совершил аварийную посадку днем 20 мая.

По информации Telegram-канала 112, причиной стала техническая неисправность двигателя.

Ранее в Испании пилот потерял сознание во время полета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами