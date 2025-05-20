Опубликовано фото с места аварийной посадки самолета в Хабаровске

Прокуратура опубликовала фото с места аварийной посадки в аэропорту Хабаровска

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Опубликована фотография с места аварийной посадки пассажирского самолета в аэропорту Хабаровска. Ее разместил Telegram-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«Хабаровской транспортной прокуратурой контролировалась аварийная посадка воздушного судна», — написали в ведомстве.

Посадка самолета, на борту которого находились 345 пассажиров, прошла благополучно. Службы аэропорта отработали в штатном режиме, отметили в прокуратуре.

Никто не пострадал, повреждений судна не зафиксировано. Хабаровской транспортной прокуратурой контролируется ход проведения доследственной проверки, добавили в ведомстве.

Пассажирский самолет Airbus 330, выполняющий рейс Владивосток-Москва, совершил аварийную посадку днем 20 мая.

По информации Telegram-канала 112, причиной стала техническая неисправность двигателя.

Ранее в Испании пилот потерял сознание во время полета.