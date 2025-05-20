Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска

В аэропорту Хабаровска совершил аварийную посадку пассажирский самолет Airbus 330, причиной стала проблема с двигателем. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Самолет выполнял рейс Владивосток-Москва. На борту находились 340 пассажиров и 12 членов экипажа.

По информации 112, причиной стала техническая неисправность двигателя. В настоящее время самолет осматривается специалистами.

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По предварительной информации, на борту воздушного судна, выполнявшего рейс Марково-Анадырь, сработал датчик падения давления масла. Командир воздушного судна принял решение об отключении одного двигателя. В результате аварийной посадки повреждений не зафиксировано, никто не пострадал.

В тот же день сообщалось, что в 90 км северо-восточнее Москвы пассажирский самолет объявил режим аварийной ситуации из-за нехватки топлива на борту.

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