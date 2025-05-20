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В Роспотребнадзоре заверили, что допконтроль на границе из-за ковида в Азии не требуется

Попова: допконтроль на границе РФ из-за роста случаев ковида в Азии не требуется
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Вводить дополнительные меры из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекции в странах Юго-Восточной Азии нет необходимости, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова передает РИА Новости.

«Санитарно-карантинный контроль на границе Российской Федерации ведется ежедневно, ежечасно, достаточно эффективно. Все необходимые мероприятия проведены и проводятся», — сказала руководитель ведомства.

Попова добавила, что на территории Российской Федерации работает система «Периметр», а специалисты круглосуточно дежурят.

15 мая агентство Blooombegr сообщало, что органы здравоохранения Гонконга и Сингапура предупредили о резком росте числа случаев заражения COVID-19 на фоне распространения новой волны заболевания по Азии. Активность вируса в Гонконге в данный момент «довольно высокая», заявил глава отделения инфекционных заболеваний городского Центра охраны здоровья Альберт Ау. Количество подтвержденных случаев заражения достигло самого высокого уровня за год, также выросло число тяжелых случаев.

Ранее ученые совершили прорыв в вакцинации от COVID-19 и других инфекций.

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