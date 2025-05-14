Ученые совершили прорыв в вакцинации от COVID-19 и других инфекций

Американские ученые из Йельского университета сделали открытие, способное изменить подход к вакцинации против респираторных заболеваний. Они разработали новую стратегию вакцинации, сочетающую традиционную инъекцию с назальным введением препарата. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Immunology (NatImmun).

Новый метод, названный «прайм-энд-спайк», предполагает сначала внутримышечное введение мРНК-вакцины, а затем использование назального спрея с шиповидным белком вируса. Важно отметить, что назальный компонент не содержит адъювантов — дополнительных веществ, которые могут вызывать побочные эффекты.

Результаты тестов показали, что такой подход вызывает мощный иммунный ответ именно в дыхательных путях — месте первичного проникновения вируса.

После назального введения у подопытных мышей наблюдалась активная выработка иммуноглобулина А (IgA) в легких и носовых проходах, что обеспечивает первую линию защиты от инфекции.

Особенностью подхода стало участие Т-клеток памяти, которые помогают В-клеткам производить защитные антитела. Повторное назальное введение препарата дополнительно усиливало иммунный ответ.

Назальный подход потенциально может не только предотвращать тяжелое течение болезни, но и блокировать само заражение и передачу вируса, отметили исследователи.

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