На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Минюста РФ заявил, что декабристы не были объектом иностранного влияния

Министр Чуйченко: декабристы были не объектом, а субъектом иностранного влияния
close
Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что декабристы не находились под иностранным влиянием, когда пытались осуществить восстание против царской власти. Об этом пишет РБК.

«Иностранное влияние было совершенно иного свойства. Они были не объектом иностранного влияния, а субъектом. Они сами шли под влияние, сами изучали западные идеи», — сказал глава Минюста в ходе посвященной декабристам сессии на полях Петербургского международного юридического форума.

В качестве примера Чуйченко привел заинтересованность лидеров мятежа Александра Муравьева и Павла Пестеля в конституционном проекте США и их желание адаптировать его под российские реалии.

При этом министр подчеркнул, что осуждает действия декабристов в целом, а также их поведение после попытки восстания, так как это «не относится к рангу чести и благородства». Он даже предположил, что если бы мятежа не было, то Россия бы быстрее пошла по пути реформ.

Восстание декабристов завершилось полным разгромом в 1826 году. В ходе второй попытки бунта Черниговский полк, выступивший в Киевской губернии под командованием Сергея Муравьева-Апостола, был обстрелян картечью правительственными войсками и сдался. Лидеров восстания ликвидировали, остальных отправили на каторгу, в ссылку или рядовыми на Кавказ. О том, как все происходило, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Швыдкой прокомментировал отсутствие Мединского на юридическом форуме в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами