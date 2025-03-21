В Роскачестве объяснили, как выбрать мед по ГОСТу

Натуральный мед отличается от поддельного цветом. Об этом «Пятому каналу» рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

По ее словам, оттенок должен быть однородным и золотистым. Помимо этого, продукция может отличаться по вкусу. Так, если у меда есть кислый, неприятный привкус, это указывает на начало процесса брожения. Карамельный вкус говорит о том, что продукт подвергался перегреву, добавила эксперт.

Она напомнила, что в 2024 году в России ввели ГОСТ для меда.

«Мед, в котором присутствуют ингредиенты, не свойственные его природному составу, признается фальсифицированным. Например, мед с добавленными экстрактами. Это уже не натуральный мед, а медовый продукт», — отметила Завьялова.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что некачественный мед можно распознать по вкусу — натуральный продукт должен быть терпким и оставлять во рту небольшое першение. Чтобы проверить, есть ли в продукте крахмал, нужно капнуть на него йод. Если он окрасится, значит в нем есть загуститель. Врач добавила, что хороший мед со временем должен засахариваться.

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