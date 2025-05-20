Поджигателя военкомата в Свердловской области осудили на 16 лет

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил к 16 годам лишения свободы россиянина Алексея Рожкова по делу о поджоге военного комиссариата в Березовском Свердловской области. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Отмечается, что первые пять лет приговора мужчина проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.

Согласно информации следствия, утром 11 марта 2022 года Рожков кинул во входную группу здания указанного военкомата коктейли Молотова. Ему предъявили обвинение по статьям Уголовного кодекса России о теракте, оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложных сведений об использовании Вооруженных сил России.

15 мая глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил в интервью «Газете.Ru», что смягчать законодательство для тех, кто совершает преступления по указке мошенников, недопустимо, поскольку оставлять лазейки для террористов нельзя. По его словам, в данном случае речь идет о реальном содействии экстремизму под воздействием не мошенников, а настоящих террористов. Депутат задался вопросом, можно ли быть уверенным в том, что следующий теракт не станет в отношении детского сада, если сегодня человек допускает мысль о поджоге банкомата.

Ранее россиянин получил 13 лет колонии за попытку поджечь сборный пункт военкомата.