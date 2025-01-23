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Фото французского бульдога раскрыло сеть наркоторговцев

Daily Star: наркоторговец отправил фото своего бульдога и случайно раскрыл преступную сеть
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National Crime Agency

Отправленное фото французского бульдога раскрыло сеть наркоторговцев, пишет Daily Star.

Организованная преступная группировка, занимавшаяся незаконным оборотом наркотиков, была раскрыта благодаря французскому бульдогу по кличке Боб. Фотография собаки, отправленная в общий чат одним из членов банды, стала ключевым доказательством, которое помогло правоохранительным органам сорвать масштабную операцию, которую готовили преступники.

В полиции сообщили, что автором фото животного стал Дэнни Браун, который отправил снимок своего питомца в зашифрованную сеть. Так как его телефон был взломан сотрудниками спецслужб, полицейские разглядели на питомце бирку с номером телефона и другой важной информацией, которая помогла идентифицировать членов группировки и арестовать их.

«Этих преступников не волновали страдания, которые приносят нелегальные наркотики в наши сообщества. Их интересовали только деньги», — прокомментировал Крис Хилл, руководитель расследования.

Ранее полицейский забрался на велосипед наркоторговца и преследовал его на нем по улицам.

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