Отправленное фото французского бульдога раскрыло сеть наркоторговцев, пишет Daily Star.

Организованная преступная группировка, занимавшаяся незаконным оборотом наркотиков, была раскрыта благодаря французскому бульдогу по кличке Боб. Фотография собаки, отправленная в общий чат одним из членов банды, стала ключевым доказательством, которое помогло правоохранительным органам сорвать масштабную операцию, которую готовили преступники.

В полиции сообщили, что автором фото животного стал Дэнни Браун, который отправил снимок своего питомца в зашифрованную сеть. Так как его телефон был взломан сотрудниками спецслужб, полицейские разглядели на питомце бирку с номером телефона и другой важной информацией, которая помогла идентифицировать членов группировки и арестовать их.

«Этих преступников не волновали страдания, которые приносят нелегальные наркотики в наши сообщества. Их интересовали только деньги», — прокомментировал Крис Хилл, руководитель расследования.

Ранее полицейский забрался на велосипед наркоторговца и преследовал его на нем по улицам.