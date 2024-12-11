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В дельфинах, обитающих в Мексиканском заливе, нашли наркотики

ABC News: у дельфинов из Мексиканского залива нашли следы наркотиков в организме

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Wikimedia Commons

В дельфинах, обитающих в Мексиканском заливе, нашли наркотики, пишет ABC News.

Как пишут СМИ, научное сообщество встревожено новыми данными, полученными в ходе исследования, которое показало, что фентанил и другие наркотики были обнаружены у десятков дельфинов в Мексиканском заливе. Эксперты предупреждают, что данный факт может иметь серьезные последствия для экологического состояния океанов.

Исследование началось в сентябре 2020 года, когда группа морских биологов обнаружила в воде дельфина без признаков жизни. Ученые решили забрать животное для дальнейшего изучения. Позже, когда аспирантка Макайла Гуинн потребовала образцы тканей дельфинов для своей работы с гормонами, она извлекла из этого дельфина образец жира и выявила наличие химических веществ.

Ученые отметили, что источниками наркотиков для дельфинов могут выступать не только выкинутые за борт запрещенные вещества, но и загрязнение, связанное с сельскохозяйственными стоками и сточными водами.

Ранее ученые нашли самого одинокого дельфина в Балтийском море.

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