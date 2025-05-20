В Эстонии сообщили, что Россия освободила танкер Green Admire

Россия освободила задержанный нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии, задержанный в российских территориальных водах после выхода из эстонского порта Силламяэ. Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.

По информации ERR, накануне вечером судно покинуло российские территориальные воды и взяло курс на Роттердам.

18 мая Эстония обвинила Россию в задержании танкера с грузом сланцевого масла, следовавшего из Силламяэ в Роттердам. Судно было остановлено в российских территориальных водах, хотя, по утверждению Таллина, использовало ранее согласованный маршрут. В МИД Эстонии назвали действия Москвы неожиданными и заявили о пересмотре схемы движения судов в Балтийском море. Произошедшее стало первым случаем задержания иностранного танкера российскими силами.

Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что действия России были вызваны давлением на ее теневой флот в Балтийском море.

Ранее эксперт объяснил задержание Россией судна Green Admire в Балтийском море.