В России впервые за 10 лет зафиксировали спад дистанционных хищений денег

В России впервые за 10 лет зафиксировано сокращение дистанционных хищений денег. Об этом заявил заместитель начальника следственного департамента МВД Данил Филиппов на Петербургском международном юридическом форуме, пишет ТАСС.

«Впервые у нас за 10 лет снижение — в прошлом году у нас за четыре месяца было 154 тысячи, в этом году — 150 тысяч», — отметил он.

При этом в текущем году ущерб от таких преступлений на 30% больше, чем в прошлом — 64 млрд рублей, уточнил Филиппов.

Он добавил, что практически все похищенные деньги переводятся в криптовалюту и выводятся из юрисдикции России.

Незадолго до этого в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России сообщили о новой тактике злоумышленников, которые маскируются под представителей судебных органов. Мошенники используют открытую информацию с сайтов судов — фамилии, имена участников дел и суть исков — чтобы втереться в доверие к жертвам. Они звонят гражданам, представляясь сотрудниками суда или госучреждений, и под предлогом «уточнения деталей дела» просят сообщить код из СМС. Этот код, часто связанный с авторизацией на портале «Госуслуги», позволяет преступникам получить доступ к личным данным или учетным записям жертв.

Ранее россиян предупредили о самых частых схемах мошенничества с арендой жилья.