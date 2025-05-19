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В Бурятии мужчина распродал имущество и отдал мошенникам 24 млн рублей

В Бурятии мужчина пытался заработать и лишился 24 млн рублей
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Житель Бурятии поверил в быстрый заработок на инвестициях и остался без денег и имущества. Об этом сообщает ИА «Восток-Телеинформ».

Неизвестные связались с улан-удэнцем под видом брокеров и предложили ему быстрый и значительный заработок на инвестициях. Поверив аферистам, мужчина установил на телефон специальное приложение и переводил деньги на «инвестиционный» счет.

Потерпевший оформил несколько кредитов, продал имущество и одолжил деньги у друзей. В общей сложности он перевел мошенникам 24 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Ростове мужчина отдал аферистам 66,7 млн рублей, пытаясь обменять криптовалюту. Неизвестные связались с мужчиной и представились сотрудниками военной прокуратуры. Злоумышленники предложили пострадавшему обменять одну криптовалюту на другую.

Ранее в Петербурге доцент вуза «спасала» накопления и лишилась 8 млн рублей.

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