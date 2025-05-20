Названы правила, которые помогут выбрать клубнику без нитратов

Pravda.Ru: хорошая клубника не должна быть слишком блестящей

Слишком крупный размер может указывать на наличие нитратов в клубнике. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации активных потребителей Богомила Николова.

По его словам, ягоды не должны быть слишком блестящими, потому что это может указывать на обработку ускорителями роста. Хорошая клубника должна иметь яркий и насыщенный аромат, ее вкус не должен быть водянистым. Кроме того, ягоды должны быть равномерно окрашены, подчеркнул эксперт.

Чтобы минимизировать риски, стоит покупать сезонную клубнику, которая обычно содержит меньше остатков удобрений. Перед употреблением важно тщательно помыть ее.

«Даже если клубника кажется вкусной, это не всегда означает, что она безопасна. Тщательное мытье ягод — это важный шаг, который поможет снизить риск воздействия нитратов», — отметили в сообщении.

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман до этого рассказала «Газете.Ru», что клубника обладает противовоспалительными и противораковыми свойствами, помогает в профилактике остеоартрита и защищает здоровье мозга.

Ранее врач рассказала о вреде клубники.