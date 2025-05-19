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«Настоящий суперфуд»: врач перечислила полезные свойства клубники

Нутрициолог Гузман: клубника поддерживает здоровье кожи и мозга
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Pexels

Клубника обладает противовоспалительными и противораковыми свойствами, помогает в профилактике остеоартрита и защищает здоровье мозга. Об этом «Газете.Ru» заявила врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

«Клубника – это не просто вкусное лакомство, но и настоящий суперфуд, богатый питательными веществами. Она содержит витамины, клетчатку и особенно большое количество антиоксидантов, известных как полифенолы, без содержания натрия, жиров или холестерина, является хорошим источником марганца и калия. Всего одна порция — около восьми ягод — содержит больше витамина С, чем апельсин. Клубника также богата минералами, такими как кальций, железо, калий, фолиевая кислота и магний, а также антиоксидантами, называемыми антоцианами. Это полезные растительные соединения, которые придают клубнике красный цвет. Антоцианы защищают клетки от повреждений свободными радикалами, снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других хронических заболеваний. В клубнике также содержится эллаговая кислота – она обладает противовоспалительными и противораковыми свойствами», — рассказала Гузман.

По словам врача, у ягоды низкий гликемический индекс, что означает, что она практически не влияет на уровень сахара в крови.

«Клубника за счет своих противовоспалительных свойств помогает в профилактике остеоартрита, защищает здоровье мозга, а также является пребиотиком. Это означает, что, употребляя ее в пищу, вы подпитываете «полезные» кишечные бактерии. Клубника поддерживает здоровье кожи — витамин С и антиоксиданты способствуют производству коллагена, который делает кожу упругой и эластичной», — отметила Гузман.

Ранее врач отреагировала на слова президента Белоруссии о пользе картошки при похудении.

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