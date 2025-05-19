На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский школьник распылил перцовый баллончик на одноклассников и учителя

В Еманжелинске школьник распылил перцовый баллончик на одноклассников и учителя
close
Shutterstock

В Еманжелинске семиклассник распылил перцовый баллончик в школе. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел сегодня в школе №16. Семиклассник распылил перцовый баллончик в направлении одноклассников и учителя. Предварительно, этому предшествовал конфликт между подростками.

Полиция подтвердила факт выезда на место происшествия. В настоящее время устанавливаются детали и обстоятельства случившегося.

До этого московский подросток бросил дымовую шашку в коридоре школы. После этого в учреждении сработала пожарная сигнализация, и сотрудники оперативно эвакуировали учащихся из здания. В результате произошедшего никто не пострадал, медицинская помощь не потребовалась. Школьники вернулись к учебе после того, как помещения учреждения проветрили.

Ранее петербургская школьница распылила перцовый баллончик в лицо однокласснику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами