Российский школьник распылил перцовый баллончик на одноклассников и учителя

В Еманжелинске школьник распылил перцовый баллончик на одноклассников и учителя

В Еманжелинске семиклассник распылил перцовый баллончик в школе. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел сегодня в школе №16. Семиклассник распылил перцовый баллончик в направлении одноклассников и учителя. Предварительно, этому предшествовал конфликт между подростками.

Полиция подтвердила факт выезда на место происшествия. В настоящее время устанавливаются детали и обстоятельства случившегося.

До этого московский подросток бросил дымовую шашку в коридоре школы. После этого в учреждении сработала пожарная сигнализация, и сотрудники оперативно эвакуировали учащихся из здания. В результате произошедшего никто не пострадал, медицинская помощь не потребовалась. Школьники вернулись к учебе после того, как помещения учреждения проветрили.

Ранее петербургская школьница распылила перцовый баллончик в лицо однокласснику.