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В Приморье мужчина выстрелил в подростка за то, что тот распылил перцовый баллончик

МВД: во Владивостоке в подростка выстрелили из травматического оружия
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Global Look Press

Во Владивостоке мужчина выстрелил в подростка из травматического оружия за то, что тот распылил перцовый баллончик. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД России.

По информации ведомства, между группой подростков и мужчиной произошел словесный конфликт, который перерос в драку. Один из участников инцидента распылил перцовый баллончик в лицо 30-летнего жителя города, который в ответ выстрелил из травматического оружия.

Мужчина получил химический ожог глаз, 17-летнего местного жителя госпитализировали, добавили в ведомстве.

12 мая сообщалось, что в Приморском районе Санкт-Петербурга неизвестный позвонил в квартиру, где находились мать и ребенок. Когда ему открыли, мужчина распылил содержимое перцового баллончика и скрылся. В результате пострадал мальчик, у него медики диагностировали аллергический конъюнктивит. После оказания помощи его отправили домой, так как он был в удовлетворительном состоянии.

После произошедшего в полицию никто не обращался. Тем не менее, сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее петербургская школьница распылила перцовый баллончик в лицо однокласснику.

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