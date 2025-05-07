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В одном районе Тюменской области из-за паводка эвакуируют жителей

В Тюменской области из-за паводка проводится эвакуация жителей

В райцентре Абатского района Тюменской области из-за паводка проводят эвакуацию жителей. Об этом сообщил глава муниципалитета Игорь Васильев в своем Telegram-канале.

Глава района и прокурор встретились с жителями деревень Бокова, Лихачева, Лапина, а также села Банниково. Эти населенные пункты находятся под угрозой подтопления.

Кроме того, в деревне Бокова, а также на улице Советская в селе Банниково объявили заблаговременную эвакуацию жителей.

5 мая сообщалось, что уровень воды в реке Ишим в Тюменской области превысил отметку опасного значения на 92 см. Отмечается, что опасным на данном участке считается уровень в 850 см.

Глава региона Александр Моор добавил, что из-за паводка в Ишимском районе складывается напряженная ситуация: специалисты круглосуточно работают на дороге Ишим — Сладково для того, чтобы не допустить ее подтопления.

До этого региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщало, что в Иркутской области уровень воды в реке Нижняя Тунгуска в районе села Преображенка за сутки вырос на 3,8 метра.

Ранее был назван возможный ущерб от весеннего паводка в России.

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