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Названы главные принципы тренировок для быстрого роста мышц

Pravda.Ru: прогрессивная нагрузка будет способствовать быстрому росту мышц
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Serghei Starus/Shutterstock/FOTODOM

Прогрессивная нагрузка с постепенным увеличением веса является одним из ключевых принципов для быстрого набора мышечной массы. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на основателя лондонского клуба Q Health Гарри Кокса.

«Гипертрофия (рост мышц) запускается микроразрывами волокон во время тренировок. Тело восстанавливает повреждения, делая мышцы больше и сильнее», — уточнили в сообщении.

Оптимальным объемом тренировок эксперт назвал 10–15 рабочих подходов на группу мышц в неделю. К еще одному важному принципу он отнес тренировки до «отказа», то есть выполнение одного-трех последних повторений через силу.

Кокс добавил, что важную роль в росте мышц играет питание. Так, требуется получать 1,6–2,2 г белка на 1 кг веса, а также достаточное количество жиров и углеводов.

До этого тренеры говорили, что упражнение «пожарный гидрант» поможет проработать мышцы живота, бедер и ягодиц, для его выполнения не требуется никакого оборудования. Для его выполнения нужно встать на четвереньки, расставить колени на ширину бедер и руки на ширине плеч, после чего поднять одну ногу в сторону и удерживать колено на уровне бедра. После этого нога возвращается в исходное положение.

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