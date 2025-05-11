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Развеян миф о пользе горячей ванны после тренировки

PLOS One: холодная или горячая вода не ускоряет восстановление мышц
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Depositphotos

Погружение в холодную или горячую воду после тренировки не помогает мышцам восстанавливаться быстрее. К такому выводу пришли ученые из Университета прикладных наук и искусств Южной Швейцарии. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

Авторы работы отмечают, что интенсивные и новые виды физической нагрузки вызывают микроповреждения мышц и воспаление, что замедляет восстановление и снижает работоспособность. Теплые и холодные ванны часто рекомендуются как доступные способы ускорения восстановления, но их эффективность остается спорной.

В ходе рандомизированного клинического исследования 30 женщин выполнили одинаковую тренировку: пять подходов по 20 прыжков с высоты 60 сантиметров. Затем участниц разделили на три группы. Одни не погружались в воду, другие по грудь заходили в холодную или горячую воду на 10 минут сразу после тренировки и повторяли процедуру через два часа.

Исследователи зафиксировали различия в физиологических показателях: у погружавшихся в холодную воду наблюдалось пониженное насыщение мышц кислородом, а у тех, кто принимал горячую ванну, повышалась температура тела. Тем не менее, эти изменения не повлияли на скорость восстановления.

Оценка восстановления проводилась по четырем критериям: степень отечности мышц-разгибателей колена, болезненность мышц, уровень фермента креатинкиназы в крови и максимальная изометрическая сила. Измерения проводились до тренировки и через 24, 48 и 72 часа после.

По словам ученых, между группами не было различий ни в одном из указанных показателей. Авторы работы объяснили, что физиологический процесс восстановления мышц сложнее, чем кажется на первый взгляд. Они заявили о намерении продолжить исследования, чтобы выявить способы, эффективнее запускающие мышечную регенерацию.

Ранее ученые выяснили, что работа по ночам ускоряет старение мышц.

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