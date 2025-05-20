Стало известно, кто выиграл новогодний миллиард «Русского лото»

Победителем новогоднего розыгрыша миллиарда рублей в лотерее «Русское лото» оказался фельдшер городской больницы с Сахалина Александр Куряев. Об этом РИА Новости сообщили в крупнейшем распространителе гослотерей в России «Столото».

В компании рассказали, что в ноябре прошлого года Александр увидел по телевизору рекламу «Новогоднего миллиарда»-2025 и решил купить на сайте «Столото» несколько билетов на праздничный 1604-й тираж «Русского лото».

«Сумма, которую получит победитель «Новогоднего миллиарда»-2025, за вычетом налога составит 781 598 156 руб., при условии, что это единственный выигрыш за налоговый период», — сказали в «Столото».

В компании рассказали, что Александр работает фельдшером. Мужчина большую часть жизни проработал врачом на судне и побывал во многих странах. В «Столото» рассказали, что лотереи в семье Александра являются «давней традицией, заложенной его мамой».

«Когда-то в городских розыгрышах мама победителя выиграла стиральную машину, невестка — автомобиль, а он сам — телевизор», — отметили в компании.

Там добавили, что 1 января мужчина собирался на работу, уже после розыгрыша «Новогоднего миллиарда», и увидел новость о том, что главный приз лотереи достался жителю Сахалина.

«Я представить себе не мог, что это буду я. На работе коллега сказал: «Слышал, сахалинец выиграл, вдруг ты — проверь!» Спустя время я решил посмотреть результаты розыгрыша и зашел в личный кабинет. Увидел выигрыш и подумал: «Миллион! Прекрасно». Закрыл телефон, а в подсознании-то крутится, что нулей многовато для миллиона. Открыл снова страницу личного кабинета, «загуглил» высветившиеся цифры и понял, что выиграл миллиард. Волосы встали дыбом! — передали в «Столото» эмоции победителя.

На выигранные деньги Александр и его супруга планируют приобрести недвижимость, а также построить большой загородный дом у моря. Кроме того, мужчина хочет купить катер и отправиться с женой в путешествие.

Итоги лотереи «Новогодний миллиард» были оглашены 1 января 2025 года. По итогам розыгрыша выигрышными стали 11 920 044 билетов, при этом один счастливчик выиграл миллиард рублей, а 90 человек — по одному миллиону.

Ранее россиянка выиграла в лотерею почти 150 млн рублей, купив билет на почте.