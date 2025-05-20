Врач рассказал о самых полезных орехах для пожилых

Пожилым людям следует употреблять больше грецких, кедровых орехов и миндаля, чтобы предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний и укрепить организм. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, грецкие орехи содержат витамины группы В, которые поддерживают работу мозга, состояние нервной ткани и предотвращают нарушения в углеводном обмене, а также кремний, необходимый для здоровья волос, кожи и ногтей. В составе миндаля есть витамин Е, полезный для сосудистой стенки, и биотин, благотворно влияющий на кожу.

«Если люди в возрасте заинтересованы в сохранении молодости, миндаль будет крайне полезен. Плюс в нем много магния, марганца и кремния. Это те элементы, которые положительно влияют, особенно при избытке веса, на углеводный и жировой обмены, которые с возрастом ухудшаются», — подчеркнул Арзамасцев.

Кедровые орехи содержат цинк и витамин К. Они необходимы для иммунитета и поддержания нормальной текучести крови. Врач добавил, что в целом все орехи богаты полезными жирами омега-3, которые помогают предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

Врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Виолетта Майгурова до этого рассказала «Газете.Ru», что ягоды, зеленые овощи и орехи помогают замедлить старение.

Ранее было названо опасное свойство бразильских орехов.