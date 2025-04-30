Названо опасное свойство бразильских орехов

Daily Mail: в день безопасно съедать не более двух бразильских орехов

Злоупотребление бразильскими орехами может привести к затрудненному дыханию, тремору, проблемам с почками и сердцем. Такой эффект оказывает переизбыток селена, которым богат этот продукт. Об этом изданию Daily Mail рассказал доктор медицинских наук, онколог Стивен Куэй (США).

Врач объяснил, что селен — это жизненно важный микроэлемент, который организм использует для синтеза ДНК, работы щитовидной железы и иммунитета. Людям в возрасте 14 лет и старше рекомендуется потреблять 55 микрограммов (мкг) селена ежедневно. Для младенцев, детей и подростков норма снижается до 15-40 мкг в день.

В бразильских орехах содержание селена особенно высоко — около 544 мкг на 30 г. Такое количество можно получить из небольшой порции, состоящей из шести орехов. В день рекомендуется потреблять не более одного-двух орехов, так как избыток этого микроэлемента может привести к проблемам с дыханием, тремору (дрожанию), почечной недостаточности и сердечным приступам.

Доктор Куэй уточнил, что опасные последствия могут возникнуть, если регулярно превышать «порог потребления» в 400 мкг в день. К другим признакам селеноза относятся упадок сил, ломкость ногтей и появление неприятного запаха изо рта.

Ранее был назван орех, снижающий риск рака кишечника.