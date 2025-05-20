Россиянам посоветовали продукты и напитки, которые замедляют старение

С возрастом кожа теряет упругость, эластичность, нарушается эпидермальный барьер, появляется риск образования пигментации. Однако существует множество способов «замедлить» процессы старения, и одним из наиболее эффективных является правильное питание. О продуктах и напитках, которые замедляют старение, «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Виолетта Майгурова.

По словам врача, замедлить старение, улучшить состояние кожи и общее самочувствие помогают антиоксиданты, которые могут существенно «замедлить» старение.

«Ягоды, такие как черника, малина, клубника и ежевика, являются мощными источниками антиоксидантов. Они содержат антоцианы, которые защищают клетки от повреждений и способствуют улучшению состояния кожи», — рассказала Майгурова.

Замедлить старение помогают и зеленые овощи. Шпинат, капуста и брокколи богаты витаминами и минералами, необходимыми для поддержания здоровья кожи. Эти овощи содержат витамины C и E, которые также играют важную роль в защите кожи от старения.

«Миндаль, грецкие орехи и семена льна содержат полезные жиры и антиоксиданты, которые помогают увлажнять кожу и сохранять ее упругость. Орехи также обеспечивают организм витамином E, который защищает клетки от окислительного стресса», — продолжила врач.

Также она обратила внимание на пользу бобовых продуктов, таких как чечевица, черные бобы и нут. Это отличные источники белка и клетчатки, а также антиоксидантов. Они помогают улучшить пищеварение и способствуют здоровью кожи.

Полезен, по словам косметолога, и темный шоколад с высоким содержанием какао (70% и выше). Он богат флавоноидами, которые помогают улучшить кровообращение и защищают кожу от солнца.

Также врач назвала напитки, замедляющие старение. Это, в частности, зеленый чай, который содержит катехины, помогающие ускорить метаболизм и уменьшающие воспаление. Он также защищает кожу от повреждений, вызванных UV-лучами. А травяные чаи, такие как мятный или ромашковый, содержат антиоксиданты и способствуют улучшению пищеварения и расслаблению.

«Улучшить общее состояние кожи помогает и кофе, который богат антиоксидантами, такими как хлорогеновая кислота. Однако важно помнить о мерах предосторожности и не злоупотреблять кофеином», — добавила Майгурова.

Поддерживают здоровье кожи и волос и свежевыжатые соки, полученные из темных ягод и цитрусовых, которые насыщены витаминами и минералами. А вода с лимоном или имбирем помогает поддерживать уровень гидратации и обогащает организм витаминами. Это важно, так как увлажнение кожи — ключевой момент для сохранения ее молодости.

«Сочетание правильного питания и употребление продуктов и напитков, богатых антиоксидантами, может значительно замедлить процессы старения. Важно помнить, что здоровый образ жизни, физическая активность и достаточное количество сна также играют важнейшую роль в сохранении молодости и красоты. Регулярно включайте в свой рацион перечисленные продукты и напитки, и вы заметите положительные изменения как в состоянии кожи, так и в общем самочувствии», — резюмировала Майгурова.

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