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В Петербурге приезжий работник монастыря администрировал чат для педофилов

В Петербурге задержан подозреваемый в администрировании чата для педофилов
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leungchopan/Shutterstock/FOTODOM

Служителя монастыря подозревают в администрировании чата для педофилов. Об этом сообщает 78.ru.

Мужчину задержали в рамках дела о людях, пропагандирующих действия сексуального характера в отношении мальчиков. При этом некоторые производят контент непристойного характера с участием детей. Расследование началось в прошлом году.

Владельца одного из подобных Telegram-каналов задержали в Петербурге на проспекте Римского-Корсакова недавно.

«Админом оказался 38-летний приезжий, который служит в петербургском монастыре. Мужчина признался в содеянном», – сообщается в публикации.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

До этого в интернете обнаружили крупнейший в СНГ портал для педофилов. На форуме обсуждалось, в каких местах проще изнасиловать ребенка, как его завлечь и другие подобные темы. «Единомышленники» объединялись по городам и регионам.

Ранее в Англии педофил был арестован спустя восемь лет при попытке устроиться на работу в полицию.

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