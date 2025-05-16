В Англии педофил был арестован спустя 8 лет при попытке устроиться на работу в полицию

В Англии 41-летний педофил был арестован спустя восемь лет розыска после того, как подал заявление о приеме на работу в полицию, пишет Daily Mail.

Рейнальдо Гонсалу Бертони Фильо, обвиняемый в совершении сексуальных преступлений против двух несовершеннолетних девочек восемь лет назад, был арестован после того, как сам предоставил образец своей ДНК при попытке трудоустройства в полицию. Анализ показал совпадение с образцами, взятыми по делам о сексуальных нападениях в графстве Суррей, совершенных в 2017 году.

Первое преступление было совершено 10 июля 2017 года в природном заповеднике Хогсмилл в Эпсоме. Тогда 15-летняя девочка ехала на велосипеде по пешеходной дорожке, когда Фильо напал на неё, повалил на землю и совершил сексуальное насилие. Жертва оказала сопротивление: укусила его за руку и оставила следы крови на лице злоумышленника.

Менее чем через месяц, 17 августа того же года, Фильо снова совершил аналогичное преступление — на этот раз жертвой стал 10-летний ребёнок, гулявший один в парке Клейгейт-Коммон. Преступник, якобы занимавшийся пробежкой, внезапно напал на школьницу и прижал её к дереву. Ей удалось вырваться, после чего она рассказала о случившемся взрослому знакомому, который начал преследовать насильника.

Фильо уже признал себя виновным в одном из эпизодов сексуального насилия и признал факт преступления в отношении ребёнка младше 13 лет. Окончательный приговор по его делу будет вынесен 25 июля в Королевском суде Гилфорда.

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