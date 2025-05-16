На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Англии педофил был арестован спустя 8 лет при попытке устроиться на работу в полицию

Daily Mail: в Англии педофил был арестован при попытке устроиться в полицию
close
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Англии 41-летний педофил был арестован спустя восемь лет розыска после того, как подал заявление о приеме на работу в полицию, пишет Daily Mail.

Рейнальдо Гонсалу Бертони Фильо, обвиняемый в совершении сексуальных преступлений против двух несовершеннолетних девочек восемь лет назад, был арестован после того, как сам предоставил образец своей ДНК при попытке трудоустройства в полицию. Анализ показал совпадение с образцами, взятыми по делам о сексуальных нападениях в графстве Суррей, совершенных в 2017 году.

Первое преступление было совершено 10 июля 2017 года в природном заповеднике Хогсмилл в Эпсоме. Тогда 15-летняя девочка ехала на велосипеде по пешеходной дорожке, когда Фильо напал на неё, повалил на землю и совершил сексуальное насилие. Жертва оказала сопротивление: укусила его за руку и оставила следы крови на лице злоумышленника.

Менее чем через месяц, 17 августа того же года, Фильо снова совершил аналогичное преступление — на этот раз жертвой стал 10-летний ребёнок, гулявший один в парке Клейгейт-Коммон. Преступник, якобы занимавшийся пробежкой, внезапно напал на школьницу и прижал её к дереву. Ей удалось вырваться, после чего она рассказала о случившемся взрослому знакомому, который начал преследовать насильника.

Фильо уже признал себя виновным в одном из эпизодов сексуального насилия и признал факт преступления в отношении ребёнка младше 13 лет. Окончательный приговор по его делу будет вынесен 25 июля в Королевском суде Гилфорда.

Ранее полиция поймала итальянского мафиози благодаря его любви к бильярду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами