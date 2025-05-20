Россиянам рассказали о неочевидной причине быстрого старения кожи и мозга

Привычка есть сладкое в больших количествах может стать причиной быстрого старения кожи и мозга, а также негативно повлиять на здоровье в целом. Об этом kp.ru рассказал ученый-геронтолог, директор Института биологии старения ННГУ, член-корреспондент РАН, ведущий Telegram-канала «Путь долгожителя» Алексей Москалев.

«Пристрастие к сладкому точно ускоряет старение кожи, артерий, капилляров, вен, многих других органов и нашего головного мозга», — отметил Москалев.

По его словам, это также может стать причиной лишнего веса, ожирения, сахарного диабета, проблем с сердцем. Он пояснил, что сахар в крови запускает процесс гликирования, в ходе которого происходит повреждение клеток. Эта реакция считается одной из причин старения, особенно с возрастом. Чтобы замедлить старение, ученый призвал контролировать потребление сладкого, вести активный образ жизни и следить за здоровьем.

Испанский диетолог Кристина Баррантес до этого говорила, что справиться с тягой к сладкому помогут изюм, крупы, яблоки и ягоды. Специалист объяснила, что стремление есть больше пищи с высоким содержанием сахара — это биохимический процесс. При потреблении сахара в мозге происходит выброс дофамина, серотонина и эндорфинов — гормонов, вызывающих чувство удовольствия и спокойствия.

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