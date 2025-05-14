Названы продукты, снижающие тягу к сладкому

Справиться с тягой к сладкому помогут изюм, крупы, яблоки и ягоды. Об этом испанский диетолог Кристина Баррантес рассказала в беседе с изданием Vanity Fair.

Специалист объяснила, что стремление есть больше пищи с высоким содержанием сахара — это биохимический процесс. При потреблении сахара в мозге происходит выброс дофамина, серотонина и эндорфинов — гормонов, вызывающих чувство удовольствия и спокойствия.

Небольшое количество сахара может быть частью сбалансированной диеты, однако злоупотребление сладким может привести к увеличению веса, потере энергии и повышению риска развития диабета и сердечных заболеваний. Также увеличение глюкозы в крови после усвоения шоколада и сладких напитков формирует замкнутый круг: после кратковременного эмоционального подъема наступают раздражительность и усталость.

По словам Баррантес, избежать такого эффекта помогают продукты с высоким содержанием клетчатки, белка и полезных жиров — например, киноа, гречка, просо, яблоки, ягоды и орехи. Кондитерские изделия также можно заменить альтернативами — натуральными сиропами или изюмом, не вызывающими резких скачков глюкозы.

Диетолог добавила, что для контроля тяги к сладкому нужно поддерживать здоровую микрофлору кишечника с помощью ферментированных продуктов и снижать уровень стресса. В этом помогут физические упражнения, йога и медитация.

Врач также отметила, что полностью отказываться от сладкого необязательно. ВОЗ рекомендует потреблять не более пяти граммов чистого сахара в день. Эксперты Всемирной организации здравоохранения уточняют, что на сахар должно приходиться 5% суточной нормы калорий.

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