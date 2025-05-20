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Диетолог предупредила о риске развития депрессии из-за диет

Диетолог Гусева: диеты могут стать причиной депрессии
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Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Люди, которые хотят похудеть к лету и резко садятся на диету, могут столкнуться с депрессией. Об этом в ходе паблик-тока «Здоровая стройность и эволюция красоты» заявила диетолог центра медицинской профилактики Наталья Гусева, передает ЕАН.

По ее словам, такие последствия могут наступить на фоне изменений в работе щитовидной железы, а также недостатка привычных для организма веществ.

Бренд-шеф и нутрициолог justfood, сервиса доставки здорового питания по подписке, Марина Шитикова говорила газете «Известия», что соблюдение строгих ограничений в питании часто имеет негативные физические последствия: набор веса, ухудшение здоровья и ментального состояния.

«Человек привыкает к определенному образу жизни и продуктам, которые могли спровоцировать этот лишний вес. Когда он отказывается от этих продуктов, организм не получает веществ, к которым привык. Щитовидная железа и надпочечники начинают работать по-другому», — отметила Гусева.

Диетолог отметила, что не все худеющие люди обращаются к специалистам, поэтому в их организме создается дефицит полезных веществ.

Ученые из Университета Квинс в Белфасте (Северная Ирландия) до этого установили, что вегетарианцы и веганы могут быть подвержены повышенному риску развития гипотиреоза — состояния, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов.

Ранее стало известно, сколько россиян худеют к лету.

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