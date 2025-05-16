Стало известно, сколько россиян худеют к лету

Большинство — 80% — мужчин уверены, что жесткие ограничения помогают похудеть, и только 39% женщин «за» такой категоричный способ. Это показал опрос компании Grow Food, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Каждый год 32% мужчин и 18% женщин стараются похудеть за короткий промежуток времени. Самое сложное в похудении для обоих полов оказалось правильное питание — для 44% парней и 36% девушек. Также мужчины отметили, что им тяжело следить за калориями (21%), а женщинам сложно регулярно заниматься спортом (24%). Кроме того, на пути к фигуре мечты женщинам (42%) тяжело отказаться от сладкого (42%), а мужчинам (62%) — от еды на ночь.

Согласно данным, доля женщин, желающих сбросить вес к жаркому сезону, лишь немного больше, чем мужчин — 78% девушек против 73% у парней. Представители обоих полов выбирают для похудения спорт — такой вариант отметили 52% мужчин и 46% женщин. Дополнительно парни готовы соблюдать строгий режим питания (43%), а девушки — урезать ежедневные калории (45%).

Оба пола поделились, что хотят быть стройнее, чтобы чувствовать себя комфортнее и нравиться себе, а на мнение окружающих им все равно. Главная мотивация у 95% опрошенных — это поддержание здоровья. Среди прочих поводов похудеть женщины указывали подготовку к свадьбе или другим мероприятиям, а мужчины хотят прийти в форму для себя или по медицинским показателям.

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