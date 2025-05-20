В Приморье нашли тело мужчины, пропавшего во время плавания на сапборде

В Приморье нашли мертвым мужчину, пропавшего во время плавания на сапборде

Во Владивостоке спасатели нашли тело мужчины, исчезнувшего во время прогулки на сапборде. Об этом сообщили в организации «ПримПоиск», занимающейся поиском людей в условиях ЧС.

На опубликованных кадрах видно, как спасатели извлекают тело мужчины из воды. Причины трагедии устанавливаются.

Накануне было найдено тело его спутницы, с которой он отправился в плавание.

Известно, что пара вышла в море на одной доске с веслом 18 мая днем. Их маршрут проходил от района Второй Речки в сторону Де-Фриза. Через некоторое время связь с ними прервалась. Последний раз пару видели в районе Черной речки во Владивостоке. Очевидцы, которые заметили отдыхающих, отмечали, что ни на одном из них не было спасательного жилета.

В поисковых работах участвовали сотрудники экстренных служб и добровольцы — всего 16 человек и семь единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Крыму семью сапсерферов с ребенком унесло в море на 900 метров.