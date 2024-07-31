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В Крыму семью сапсерферов с ребенком унесло в море на 900 метров

В Крыму спасли семью с ребенком, которых уносило в море на сапах

В Алуште помощь спасателей потребовалась семье с ребенком, которых едва не унесло в открытое море во время прогулки на сапах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики Крым.

Спасатели патрулировали акваторию в районе Профессорского уголка, на расстоянии 900 метров от берега они обнаружили два сапборда, на которых находилась семья с ребенком, их относило в открытое море.

Любителей водных прогулок спасатели подняли на катер и доставили на берег. Выяснилось, что взрослые, управлявшие сапбордами, не справились с сильным ветром. Медицинская помощь им не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Ярославле отдыхающие спасли женщину с ребенком, которых едва не унесло в Волгу. Инцидент произошел на реке Которосль, женщина с маленьким ребенком сплавлялись на сапе, в какой-то момент их стало сносить сильным течением. На помощь россиянке бросились трое молодых людей, которые отбуксировали сап к берегу. Женщина отметила, что маршрут сплава ей был известен, но с сильным течением в этой местности они раньше не сталкивались.

Ранее в Кронштадте спасли мужчину и подростка на сапе, которых уносило в Финский залив.

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