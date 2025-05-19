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В Приморье сутки ищут сапбордистов, которые вышли в море без защитных жилетов

Во Владивостоке мужчина и женщина вышли в море на сапборде и пропали
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ГУ МЧС России Приморскому краю

Во Владивостоке вторые сутки ищут мужчину и женщину, которые вышли в море на одном сапборде и пропали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Приморского края.

По информации спасателей, отдыхающие вышли в акваторию Амурского залива днем 18 мая. Через некоторое время связь с ними прервалась. Последний раз пару видели в районе Черной речки во Владивостоке.

Очевидцы, которые заметили отдыхающих, отмечали, что ни на одном из них не было спасательного жилета.

«В настоящее время обнаружен сапборд, предположительно принадлежащий пропавшим. Поиски людей продолжаются на акватории и по береговой линии», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В поисковых работах участвуют сотрудники экстренных служб и добровольцы — всего 16 человек и семь единиц техники.

Представитель ведомства напомнил о необходимости соблюдения правил безопасности на воде, обязательном выходе в море в спасательном жилете и со страховочной веревкой, которая связывает гребца с доской.

Ранее сообщалось, что в Крыму семью сапсерферов с ребенком унесло в море на 900 метров.

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