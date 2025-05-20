На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новоиспеченного россиянина арестовали по подозрению в причастности к терроризму

РИА: суд отправил в СИЗО новоявленного россиянина за попытку вступить в ИГ
close
РИА Новости

В Москве суд принял решение заключить под стражу мужчину, недавно получившего российское гражданство, по обвинению в попытке присоединиться к террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ). Об этом сообщается в материалах дела, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

По данным следствия, россиянин Шахбоз Давлатов, до этого имевший гражданство другого государства, задержан по подозрению в намерении участвовать в деятельности запрещенной в РФ террористической структуры.

Следователи обратились в суд с ходатайством о его аресте, заявив, что на свободе Давлатов может поддерживать связь с другими участниками этой организации, что, по их словам, представляет угрозу для общественной безопасности.

Суд удовлетворил требование в середине апреля и отправил обвиняемого в следственный изолятор.

До этого жителя Туапсе арестовали по подозрению в финансировании подразделения Вооруженных сил Украины. По данным следствия, 33-летний мужчина вышел на контакт с представителями проукраинской террористической организации, чтобы оказать им финансовую помощь и затем выполнять их поручения на территории Краснодарского края.

Ранее под Тюменью религиозные деятели склоняли последователей финансировать террористов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами