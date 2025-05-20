Новоиспеченного россиянина арестовали по подозрению в причастности к терроризму

РИА: суд отправил в СИЗО новоявленного россиянина за попытку вступить в ИГ

В Москве суд принял решение заключить под стражу мужчину, недавно получившего российское гражданство, по обвинению в попытке присоединиться к террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ). Об этом сообщается в материалах дела, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

По данным следствия, россиянин Шахбоз Давлатов, до этого имевший гражданство другого государства, задержан по подозрению в намерении участвовать в деятельности запрещенной в РФ террористической структуры.

Следователи обратились в суд с ходатайством о его аресте, заявив, что на свободе Давлатов может поддерживать связь с другими участниками этой организации, что, по их словам, представляет угрозу для общественной безопасности.

Суд удовлетворил требование в середине апреля и отправил обвиняемого в следственный изолятор.

До этого жителя Туапсе арестовали по подозрению в финансировании подразделения Вооруженных сил Украины. По данным следствия, 33-летний мужчина вышел на контакт с представителями проукраинской террористической организации, чтобы оказать им финансовую помощь и затем выполнять их поручения на территории Краснодарского края.

Ранее под Тюменью религиозные деятели склоняли последователей финансировать террористов.