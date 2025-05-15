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Под Тюменью религиозные деятели склоняли последователей финансировать террористов

В Тюменской области религиозных деятелей обвинили в оправдании терроризма
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Тюменской области участников религиозной организации обвиняют в поддержке терроризма. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Как полагают следователи, с января 2021 по январь 2023 года два религиозных деятеля читали молитвы, в которых оправдывали теракты. Помимо этого, они склонили несколько местных жителей к участию в террористической деятельности.

Известно также, что один из фигурантов публиковал проповеди в мессенджере. Эксперты выяснили, что в тексте содержались признаки оправдания действий террористов.

«Кроме того, фигуранты склоняли граждан к сбору денежных средств, с целью финансирования членов одной из международных террористических организаций», – сообщается в публикации.

В отношении религиозных деятелей возбудили уголовное дело, обвинения уже выдвинули. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее жителя Подмосковья приговорили к семи годам за оправдание терроризма.

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