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В Курской области на каждом квадратном метре разбросаны взрывные устройства

ТАСС: ВСУ оставили взрывные устройства на каждом метре в Курской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

В приграничных районах Курской области самодельные взрывные устройства (СВУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) разбросаны на каждом метре. Об этом заявил старший расчета саперов 92-го полка группировки «Север» с позывным «Химера», его слова приводит ТАСС.

«Очень много находим СВУ, все усеяно», — сказал он.

По словам военнослужащего, для того чтобы изготавливать взрывчатку, украинские военные используют взрывоопасные предметы, например, выстрелы для гранатомета ВОГ-25. Он отметил, что в украинскую взрывчатку добавляют гайки, болты и все, что представляет опасность. СВУ сбрасываются с беспилотных летательных аппаратов или закладываются в домах.

В конце апреля министерство обороны России сообщило, что украинские войска при отступлении из Курской области оставляли мины с взрывателями неизвлекаемости, чтобы усложнить процесс разминирования. В ведомстве добавили, что саперы проверяют миноискателями все дороги, поля и дома. Большая часть взрывоопасных находок уничтожается накладным зарядом на месте.

Ранее Ким Чен Ын назвал участников операции в Курской области героями.

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