Минобороны: ВСУ при бегстве из Курской области заложили мины на неизвлекаемость

Украинские войска при отступлении из Курской области оставляли мины с взрывателями неизвлекаемости, чтобы усложнить процесс разминирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское оборонное ведомство.

«Боевики ВСУ оставили после себя мины, растяжки и другие ловушки, которые обычному человеку обнаружить практически невозможно», — пояснили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что саперы проверяют миноискателями все дороги, поля и дома. Большая часть взрывоопасных находок уничтожается накладным зарядом на месте. Элементы неизвлекаемости осложняют процесс разминирования. Для этого используются взрыватели натяжного, разгрузочного принципа действия, электронные взрыватели и электрические замыкатели.

До этого сенатор Наталия Косихина предложила внести операцию по освобождению Курской области от ВСУ в учебники истории и включить в экзаменационные вопросы ЕГЭ. По словам Косихиной, операция «Поток» стала примером героизма российских военных, партизан, добровольцев и местных жителей. Она подчеркнула, что молодое поколение должно знать о подвигах защитников страны.

Ранее Ким Чен Ын назвал участников операции в Курской области героями.