Экс-глава «Роскосмоса» станет сенатором

Бывший руководитель госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов станет сенатором от Архангельской области. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию указа губернатора региона Александра Цымбульского от 19 мая.

В январе 2025 года сенатор от Архангельской области Александр Некрасов написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Борисов будет занимать его место как минимум до конца срока действующего губернатора региона, который истечет в сентябре 2025 года. Он станет вторым бывшим руководителем «Роскосмоса» в рядах сенаторов вслед за Дмитрием Рогозиным, который возглавлял госкорпорацию с 24 мая 2018 по 15 июля 2022 года.

Борисов был освобожден от поста главы «Роскомоса» 5 февраля 2025 года. Вместо него этот пост занял Дмитрий Баканов. С февраля 2025 года Борисов работает специальным представителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса.

Ранее Борисов заявил, что человечество доберется до Марса в ближайшие 50 лет.