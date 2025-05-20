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Экс-глава «Роскосмоса» станет сенатором

«Ъ»: экс-глава «Роскосмоса» Борисов станет сенатором от Архангельской области
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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Бывший руководитель госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов станет сенатором от Архангельской области. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию указа губернатора региона Александра Цымбульского от 19 мая.

В январе 2025 года сенатор от Архангельской области Александр Некрасов написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Борисов будет занимать его место как минимум до конца срока действующего губернатора региона, который истечет в сентябре 2025 года. Он станет вторым бывшим руководителем «Роскосмоса» в рядах сенаторов вслед за Дмитрием Рогозиным, который возглавлял госкорпорацию с 24 мая 2018 по 15 июля 2022 года.

Борисов был освобожден от поста главы «Роскомоса» 5 февраля 2025 года. Вместо него этот пост занял Дмитрий Баканов. С февраля 2025 года Борисов работает специальным представителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса.

Ранее Борисов заявил, что человечество доберется до Марса в ближайшие 50 лет.

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