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Российский сенатор решил досрочно сложить полномочия

Член Совфеда Некрасов решил досрочно сложить полномочия по собственному желанию
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сенатор от Архангельской области Александр Некрасов написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Об этом заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

По его словам, верхняя палата парламента рассмотрит вопрос об отставке сенатора на пленарном заседании 29 января.

Полномочия Некрасова на посту члена комитета Совфеда по регламенту истекают в сентябре 2025 года.

22 января Тимченко заявил, что комитет Совета Федерации по регламенту не получал никаких запросов на снятие неприкосновенности с бывшего губернатора Ростовской области и действующего сенатора Василия Голубева.

Таким образом он прокомментировал публикацию издания 161.ru о том, что Генеральная прокуратура РФ потребовала снять неприкосновенность с экс-руководителя региона. По информации журналистов, надзорный орган направил «срочный запрос» в связи с началом расследования о закупках министерства транспорта Ростовской области.

Ранее замгубернатора Тюменской области подал в отставку.

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