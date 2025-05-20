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В России выросла популяция одной из редчайших птиц в мире

В Приморье в полтора раза выросла популяция редкой малой колпицы
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Danny Ye/Shutterstock/FOTODOM

В Дальневосточном морском заповеднике на юге Приморья за три года в полтора раза выросла популяция одной из редчайших птиц в мире — малой колпицы. Об этом сообщила пресс-служба дирекции заповедников «Земля леопарда».

Сейчас на самом южном острове в России — острове Фуругельма — насчитывается 30 гнезд таких птиц. При этом в 2003 году во всей России было лишь одно гнездо малой колпицы. Во всем мире живет около 2000 особей этого вида.

«Рост локальной популяции говорит: эталонные природные условия с исключением посещения туристами этой части острова привлекательны для этой осторожной и чувствительной к загрязнениям птицы», — резюмировали зоологи.

Отмечается, что остров Фуругельма — единственное место в России, где водится малая колпица. Также на этом острове находится единственное в России гнездовье краснокнижной желтоклювой цапли и крупнейшая в мире колония чернохвостой чайки.

До этого в Приморье сняли на камеру редких рыжего воробья и белобрюхого дрозда.

Зоологи не встречали их в России уже около десяти лет, поскольку белобрюхий дрозд не гнездится на территории России, а рыжий воробей делает это лишь в единичных случаях. Появление этих необычных птиц объяснили весенней миграцией.

Ранее в скелете археоптерикса нашли переходные черты от динозавров к птицам.

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