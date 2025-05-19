На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые раскрыли тайну пернатого динозавра, ставшего прародителем современных птиц

Nature: в скелете археоптерикса нашли переходные черты от динозавров к птицам
close
O'Connor et al. Nature

Международная группа палеонтологов из Китая и США представила результаты изучения редкого образца археоптерикса — переходного звена между динозаврами и птицами. Исключительно хорошо сохранившийся экземпляр, получивший название «чикагский археоптерикс», позволил сделать революционные открытия о ранней эволюции птиц. Выводы опубликованы в научном журнале Nature.

Приобретенный Филдовским музеем естественной истории Чикаго в 2022 году, образец стал 14-м известным науке образцом археоптерикса и самым маленьким — размером с современного голубя. Его исключительная сохранность, включающая трехмерные кости, отпечатки кожи, подушечки пальцев и перьевые структуры, позволила применить передовые методы исследования.

С помощью КТ-сканирования высокого разрешения ученые впервые детально реконструировали череп археоптерикса. Исследование выявило промежуточное строение нёба между троодонтидами (пернатыми динозаврами) и более поздними птицами.

Это подтверждает теорию постепенного перехода от жестких динозавровых черепов к подвижным птичьим.

Анализ мягких тканей показал, что подушечки пальцев археоптерикса похожи на современных наземных птиц. Это свидетельствует о его адаптации к жизни на земле, хотя наличие третичных перьев (ранее не встречавшихся у нептичьих динозавров) указывает на развитые способности к полету.

Ранее ученые реконструировали мозг птицы, жившей во времена динозавров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами