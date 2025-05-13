В Приморье сняли на камеру два редких вида птиц

РИА: в Приморье сняли на камеру редких рыжего воробья и белобрюхого дрозда

В Приморье сняли на камеру двух редких видов птиц — рыжего воробья и белобрюхого дрозда. Об этом сообщает РИА Новости.

Зоологи не встречали их в России уже около десяти лет, поскольку белобрюхий дрозд не гнездится на территории России, а рыжий воробей делает это лишь в единичных случаях. Появление этих необычных птиц объяснили весенней миграцией.

Рыжий воробей обитает в Южной и Юго-Восточной Азии — на территории от Сахалина и Южных Курил до южного Китая и северо-западной Индии.

До этого во Владивостоке вылупился детеныш редкого мексиканского ядозуба с лечебным ядом.

Детеныш вылупился из кладки самки Бусинки и самца Авокадо. Чтобы самка отложила яйца, сотрудники зоопарка два года адаптировали их к новому климату, воссоздав в их боксе условия сухих тропиков.

Зоологи подчеркнули, что этот вид рептилий плохо размножается в неволе, так как очень чувствителен к стрессу.

Детеныш вылупился из кладки самки Бусинки и самца Авокадо. Чтобы самка отложила яйца, сотрудники зоопарка два года адаптировали их к новому климату, воссоздав в их боксе условия сухих тропиков.

Зоологи подчеркнули, что этот вид рептилий плохо размножается в неволе, так как очень чувствителен к стрессу.

Ранее российский дайвер показал морские звезды на внутренней стороне льда в Приморье.